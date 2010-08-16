Вибух на фабриці феєрверків у Китаї: 13 загиблих, 148 поранених

Внаслідок сильного вибуху на фабриці феєрверків у китайській провінції Хейлунцзян загинули 13 осіб, повідомляє "Сіньхуа". 148 осіб зазнали різних поранень, передає Лента.ру.

Вибух стався в понеділок, 16 серпня, о 9:45 за місцевим часом у околицях міста Ічунь приблизно за 150 кілометрів від кордону з Росією. Причини події на фабриці, що належить компанії Huali Industry, не встановлено.

Очевидці зазначають, що вибухова хвиля відчувалася на відстані до п`яти кілометрів від фабрики. Через загрозу нових вибухів було евакуйовано близько 2000 тисяч місцевих жителів.

Після вибуху на підприємстві почалася пожежа, на гасіння якої були направлені понад 1700 пожежників і 62 спецмашини. За декілька годин завдяки підтримці з повітря вогонь вдалося локалізувати, проте на підприємстві й після локалізації було чутно розриви феєрверків.

За попередніми даними, на момент вибуху на підприємстві повинні були перебувати від 40 до 50 робочих, проте офіційних даних про їхнє точне число не надходило.