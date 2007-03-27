Росія знову запрошує Україну до Єдиного економічного простору

Стан російсько-українських відносин "проектується на процеси на всьому просторі СНД і на європейському континенті загалом".

Про це сказано в огляді зовнішньої політики Росії Міністерства закордонних справ РФ, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Росія "прагне до поглиблення зв`язків з Україною на основі принципів добросусідства, прагматизму і взаємної вигоди. Унікальним механізмом реалізації цієї мети є міждержавна комісія на чолі з президентами двох країн".

В огляді наголошується, що інтересам зміцнення інтеграційних процесів між Росією, Україною і Білоруссю відповідала б "повноформатна участь України у формуванні Єдиного економічного простору". У документі зазначається, що "це відповідало б сучасним реаліям розвитку світової економіки, вписувалося б в контекст процесу глобалізації світових господарських зв`язків".

З Білоруссю досягнуто "найвищого в СНД рівня політичної та економічної інтеграції", а в подальших відносинах "пріоритетного значення набуває формування Єдиного економічного простору", учасником якого стануть країни-сусіди. "Здійснюваний у цьому контексті поетапний перехід в двосторонніх відносинах на універсальні ринкові принципи, - сказано в огляді, - створює умови для виведення російсько-білоруської взаємодії на якісно новий рівень і сприятиме пошуку оптимальної моделі розбудови Союзної держави».