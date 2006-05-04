У заступника Блера - своя Моніка Левінскі

Вони займалися цим в кабінеті заступника прем`єр-міністра, в Уайт-холлі. Вони займалися цим в офіційній лондонській резиденції, тоді як його дружина знаходилася поверхом нижче. Вони робили це в готелі, ледве встигнувши покинути церкву, де королева, уряд у повному складі і архієпископ Кентерберійський урочисто поминали британських солдатів, загиблих в Іраку. Вона дуже часто ставала на коліна під письмовим столом, приймаючи позу, як пише жовта преса, "Моніки Лєвінскі", незабутньої коханки президента Клінтона.

Нову Моніку звуть Трейсі Темпл, і впродовж декількох років вона була коханкою Джона Прескотта, віце-прем`єра, номера два в уряді і Лейбористській партії. Ця історія вже кілька днів тому з’явилася на сторінках газети, що спеціалізується на скандалах, але вчора Sunday Mail опублікувала "щоденник Трейсі", купивши всі секрети головної дійової особи приблизно за 250 тисяч фунтів стерлінгів, або майже 400 тисяч євро.

Але історія на цьому не закінчилася. Як часто трапляється в таких сексуально-політичних інтригах, несподівано з`явилася друга жінка, що стверджує, що до Трейсі саме вона була коханкою Прескотта. Третя жінка, його колишня секретарка, заявила, що Прескотт чіплявся і до неї. Що стосується віце-прем`єра, то він говорить друзям: "Я потрапив в смішне становище".

Але насправді смішного мало. Опозиція вимагає проведення розслідування у зв`язку з порушенням міністерського кодексу поведінки. І хоча Блер поки не відправив його офіційно у відставку, політична кар`єра невгамовного Прескотта, мабуть, завершена. Але найгірше для Блера те, що перспективи і лейбористів, і його самого не здаються безхмарними.

Інопреса