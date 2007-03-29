Саудівський король Абдулла образив США

В середу представник Державного департаменту США назвав "невірними" слова короля Саудівської Аравії Абдулли про "незаконну іноземну окупацію" Іраку, повідомляє AFP.

"Американські сили знаходяться в Іраку на прохання іракців і відповідно до мандата ООН. Будь-яка думка, що суперечить цьому, є невірною", - заявив дипломат.

Проте представник Держдепу США підкреслив, що вислови короля не спричинять погіршення відносин двох країн.

Пояснимо, що раніше в середу король Абдулла, виступаючи на відкритті 19-го саміту Ліги арабських держав (ЛАГ) в Ер-Ріяді, зокрема, сказав: "У милому нашим серцям Іраку на тлі незаконної іноземної окупації ллється кров наших братів".

Лента.ру