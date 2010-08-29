Солдати Африканського союзу відбили у ісламістів стратегічну трасу

Бойові підрозділи місії Африканського союзу в Сомалі взяли сьогодні під свій контроль стратегічно важливу трасу - вулицю Мука аль-Мукарама в Могадішо, повідомляє Газета.ру з посиланням на портал allAfrica.com.

Мука аль-Мукарама сполучає президентський палац і урядовий квартал з міжнародним аеропортом. Вона є головною трасою, якою міжнародні сили Африканського союзу, які налічують 6300 військовослужбовців з Уганди і Бурунді, одержують постачання.

Підрозділи союзу створили на Мука аль-Мукарама ряд блокпостів для підтримки контролю над трасою.

При цьому були витиснені загони ісламістського руху «Аль-Шабаб», які з початку тижня ведуть бої за захоплення міста.

Проте офіційний представник «Аль-Шабаб» заявив, що бойові дії будуть, доки в урядових військ не скінчаться боєприпаси. Він пообіцяв, що загони «Аль-Шабаб» захоплять Могадішо «протягом тижня і створять у Сомалі ісламську державу.