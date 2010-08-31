Як визначити країну, причетну до відмивання доходів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок визначення країн (територій), які не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.

Це передбачено урядовою постановою №765 від 25 серпня 2010 року, текст якої розміщений на сайті Кабміну.

Згідно з постановою, сформований список таких країн затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу. До нього включаються країни (території) на підставі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на боротьбу з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.

Крім того, відміняється урядова постанова №645 від 26 квітня 2003 року «Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародній співпраці у сфері попередження і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».