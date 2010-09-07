Путін: "Південний потік" збудуємо так само швидко, як і "Північний"

Газопровід "Південний потік" буде збудований так само швидко, як і "Північний потік", заявив голова уряду РФ Володимир Путін на зустрічі з учасниками міжнародного дискусійного клубу "Валдай" в Сочі. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу уряду.

Прем`єр звернув увагу учасників зустрічі на те, що будівництво трубопровідної системи через дно Балтійського моря, попри всі складнощі, вже почалося. "Ось наступного року вже газ піде цією трубою. Ми швидко все робимо. Наприкінці наступного року, в листопаді, перший газ має надійти споживачам у Німеччині", - сказав він. "Ми так само швидко зробимо і "Південний потік", - запевнив голова уряду.

Кажучи про можливість будівництва трубопроводу "Блакитний потік-2" через дно Чорного моря до Туреччини, В.Путін сказав: "Подивимося, це залежатиме від ринку кінцевих споживачів в інших країнах - на Кіпрі, ще в якихось місцях. Ізраїль, мабуть, не братиме наш газ. Треба подивитися там на інші можливості. Ці питання ми з турецькими друзями опрацьовуємо".