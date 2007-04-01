У Тбілісі поховали першого президента Грузії (фото)

В Тбілісі відбулася церемонія перепоховання першого президента Грузії Звіада Гамсахурдії. Його останки поховано у Мтацміндському пантеоні громадських діячів і письменників Грузії.

Як передає РІА “Новости”,попрощатися з колишнім президентом прийшли десятки тисяч людей, серед учасників церемонії - президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ, спікер парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ і прем`єр-міністр Зураб НОГАІДЕЛІ.

Церемонія прощання відбулася перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі. Труну з останками колишнього президента встановили на мармуровому постаменті, накривши державним прапором Грузії часів З.Гамсахурдії.

Як повідомляв УНІАН, З.Гамсахурдіа був президентом Грузії в 1991-92 роках. На початку 1992 року під час громадянського протистояння він був вимушений залишити свою посаду, після чого з родиною виїхав до Чечні. Восени 1993 роки З.Гамсахурдіа повернувся до Грузії і спробував знову зайняти посісти посаду президента, але не зміг.

З.Гамсахурдія загинув в 1993 році за нез’ясованих обставинах в західній частині Грузії. За однією з версій, він наклав на себе руки. У 1994 році його прах був перевезений до Чечні і похований в Грозному. У березні 2007 року могила без надгробної плити, була знайдена і розкрита. Російські експерти підтвердили, що в могилі знаходилися останки З.Гамсахурдії, після чого прах колишнього грузинського лідера відправили на батьківщину.

У лютому 1994 року на вимогу його дружини Манани АРЧВАДЗЕ-ГАМСАХУРДІА тіло З.Гамсахурдіа перепоховали в Грозному. Пізніше в Грозному організували пошуки могили першого президента Грузії, яку вдалося знайти 3 березня 2007 року. Члени сім`ї З.Гамсахурдіа відмовилися від проведення експертизи по з’ясуванню причин його смерті.