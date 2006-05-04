СНД втрачає привабливість

Офіційний Київ вважає, що СНД дедалі більше втрачає свою привабливість, заявив журналістам в Москві перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

"Ми розчаровані, що СНД дедалі більше втрачає привабливість. Із структури, яка могла б займатися справами, вона перетворюється на структуру, яка займається соціально-економічними проблемами. Нас цікавлять реальні речі", - зазначив дипломат.

За його словами, Україна раніше виступила з пропозицією спільної охорони кордонів країн СНД. "Сьогодні через Луганську область з Росії заїжджають автопотяги з нелегальними продуктами, можливо, вони також ввозяться до Росії", - сказав В.ОГРИЗКО. Він підкреслив, що пропозицію про охорону кордонів було проігноровано. "Чи буде після цього бажання йти з іншими пропозиціями?" - запитав заступник міністра.

"Якщо нічого не робиться, в країн виникає запитання, а чи потрібно продовжувати участь (в СНД- УНІАН). Ми аналізуємо те, в яких органах ми перебуваємо, скільки платимо, який ефект від участі. Ми аналізуватимемо плюси і мінуси участі в СНД", - процитувало В.ОГРИЗКА РІА «Новости».