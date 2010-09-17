Європейська Рада ретельно готується до самітів з Україною і Росією

Європейська Рада (саміт глав держав та урядів країн-членів ЄС - УНІАН) має намір старанно підготуватися до самітів з Україною та Росією для отримання результатів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Ради.

“Саміти з Україною в листопаді та Росією в грудні мали б бути використані для поглиблення співпраці у сферах взаємного інтересу, з метою посилення стабільності та передбачуваності у ці важливі відносини”, - зазначається у висновках.

Європейська Рада підкреслила важливість старанної підготовки до цих самітів з метою отримання плідних результатів.

На підсумковій прес-конференції після завершення засідання президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ зазначив, що саміти і з Україною, і з Росією і до цього були ефективними.

“Але вони можуть бути ще більш ефективними, якщо буде більше співробітництва між європейськими інституціями та країнами-членами”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейська Рада розглянула питання стратегічного підходу до співпраці з основними зовнішніми партнерами.