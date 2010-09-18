Росія вийшла на перше місце в світі з експорту танків

Росія вийшла на перше місце в світі з експорту основних бойових танків. Про це, як повідомляє РІА “Новости”, заявив директор Центру аналізу світової торгівлі зброєю (ЦАСТО) Ігор Коротченко. У 2006-2009 роках об`єм експорту російських танків склав 482 одиниці на загальну суму в 1,57 мільярда доларів. За цим показником Росія випередила Німеччину (292 танки на 3,03 мільярда доларів) і США (209 танків на 1,5 мільярда доларів).

У 2010-2013 роках об`єм постачання російських танків на світовий ринок збільшиться і, за оцінкою ЦАСТО, складе 859 одиниць на загальну суму в 2,75 мільярда доларів. Ця оцінка включає майбутні постачання за вже укладеними військовими контрактами, а також заявлені наміри деяких держав щодо придбання та ліцензійного виробництва російських танків. "Наразі найбільшим покупцем російської бронетехніки є Індія", - зазначив Коротченко.