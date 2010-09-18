Польський суд відпустив Закаєва

Польський суд ухвалив рішення про звільнення глави уряду Чечні у вигнанні Ахмеда ЗАКАЄВА, затриманого у п`ятницю у Варшаві на підставі ордера, переданого Росією в Інтерпол.

До Польщі А.ЗАКАЄВ, який проживає у Великобританії, прилетів для участі у Всесвітньому чеченському конгресі, передає Бі-Бі-Сі.

"Рішення суду не є остаточним, прокуратура може оспорити його в апеляційній інстанції", - цитує ІТАР-ТАСС прес-секретаря окружного суду Войцеха МАЛЕКА.

В.МАЛЕК уточнив, що А.ЗАКАЄВ може залишити територію Польщі, проте у разі, якщо розглядатиметься справа про його екстрадицію, А.ЗАКАЄВА можуть попросити приїжджати на слухання.

"Безперечним фактом є надання ЗАКАЄВУ статусу біженця у Великобританії, - відзначив суддя Петро СХАБ. - не викликає сумніву, що рішення властей однієї з держав - членів ЄС діє на території всього Євросоюзу".

За непідтвердженою інформацією, прокуратура вимагала максимального терміну арешту - 40 діб. Проте адвокат А.ЗАКАЄВА Радослав БАШУК у бесіді з польськими журналістами раніше висловив надію на те, що суд не задовольнить цієї вимоги.

Водночас російська генеральна прокуратура готує документи на видачу А.ЗАКАЄВА, повідомила представник відомства Марина ГРІДНЬОВА.

"У зв`язку із затриманням Ахмеда ЗАКАЄВА на території Польщі, відповідно до Європейської конвенції про видачу, у даний час Генпрокуратурою Росії готуються матеріали з перекладом польською мовою, які буде направлено компетентним органам Польщі для розв’язання питання про його екстрадицію до Росії", - заявила вона.

А.ЗАКАЄВ - колишній польовий командир, колишній міністр культури і віце-прем`єр невизнаної Ічкерії. З 2000 року він живе в Лондоні; його ім`я значиться у числі організаторів Всесвітнього чеченського конгресу.

У 2002 році російська Генпрокуратура заочно висунула А.ЗАКАЄВУ обвинувачення за 13 пунктами, включаючи вбивство, тероризм і захоплення заручників, і вимагала від Великої Британії його видачі.

На сайті Інтерполу значиться, що А.ЗАКАЄВ розшукується “за злочини проти життя і здоров`я", за викрадання людей, участь в організованій злочинній групі і тероризм.

У 2003 році Лондонський магістратський суд відмовив в екстрадиції А.ЗАКАЄВА, який одержав у Британії політичний притулок.