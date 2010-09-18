Парламентські вибори в Афганістані: вже є один замах та один вибух
12:28, 18 вересня 2010Світ
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Загинули семеро людей
Біля однієї з виборчих дільниць на півночі Афганістану – у місті Баглан – стався вибух, у результаті якого загинули сім співробітників сил безпеки.
Як повідомляє Газета.ру, за інформації, що надійшла, теракт організували члени руху «Талібан».
Нагадаємо, що в Афганістані сьогодні проходять парламентські вибори. Раніше повідомлялося, що в провінції Кандагар було скоєно замах на губернатора регіону. Він не постраждав.
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