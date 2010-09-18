«Криваві жнива» дня виборів у Афганістані - 11 жертв

В Афганістані завершилися парламентські вибори.

Виборчі дільниці закрилися о 16.00 за місцевим часом, передає Бі-Бі-Сі.

День голосування супроводжувався нападами талібів у різних частинах країни.

В результаті вибуху в провінції Балх троє людей загинули, четверо поранені. Міста Джалалабад і Кабул піддалися ракетному обстрілу. Загальна кількість жертв досягла 11 чоловік.

Як тільки в країні була призначена дата виборів, бойовики закликали населення їх бойкотувати, і попередили, що спробують зірвати голосування.

На день виборів в Афганістані були особливо посилені заходи безпеки. Забезпечення нормальної роботи виборчих дільниць взяло на себе НАТО: разом з афганськими солдатами і поліцейськими виборців охороняли 150 тисяч військових міжнародного контингенту.

За 249 місць у нижній палаті парламенту боролися більш як 2500 чоловік, які представляють різні партії, 386 із них – жінки.

У 34 провінціях працювало майже 6000 виборчих дільниць. Ще тисячу ділянок у найбільш неспокійних регіонах вирішили не відкривати через погрози з боку талібів.

На думку експертів, ці вибори стануть своєрідним тестом для Президента країни Хаміда КАРЗАЯ, якого багато хто звинувачує в підтасуванні результатів президентських виборів, що відбулися в серпні 2009 року.