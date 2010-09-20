Китайські експерти розслідують смерть панди в Японії
04:20, 20 вересня 2010Світ
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Усе дуже серйозно
Група китайських слідчих прибула до Японії, щоб розслідувати смерть гігантської панди в одному з японських зоопарків, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Експерти КНР вважають, що 14-річний самець панди Ко-ко загинув через серцевий напад під час операції, викликаного, можливо, завеликою дозою седативних засобів.
Ко-ко був відправлений до Японії в оренду для участі в програмі охорони і збільшення чисельності панд.
Смерть тварини, шанованої в Китаї, загострила відносини між двома країнами.
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