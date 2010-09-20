За першими платними дорогами в Росії стоять два друга Путіна

Через декілька років в Росії з`являться дві перші платні дороги. Обидві йдуть з Москви і будуються фактично на державні гроші. За обома стоять петербурзькі знайомі Володимира Путіна: Юрій Ковальчук і Аркадій Ротенберг, пише сьогодні газета «Ведомости».

Як пише видання, контроль над будівництвом платної дороги Москва-Мінськ дістався банку «Росія», найбільшим акціонером якого є старий знайомий Путіна Юрій Ковальчук. Концесію на будівництво і експлуатацію виходу на МКАД з федеральної автомобільної дороги М1 «Білорусь» Москва — Мінськ одержала компанія «Головна дорога», 50,01% якої належить підконтрольній «Росії» УК «Лідер»; цю інформацію підтвердила прес-служба «Головної дороги».

Контроль над будівництвом ділянки дороги Москва-Петербург дістався компанії «Н-транс», що є співвласником консорціуму «Північно-західна концесійна компанія», який освоюватиме бюджет і займатиметься будівництвом. За даними видання, член ради директорів «Північно-західної концесійної компанії» Георгій Коряшкін представляє там інтереси також друга Путіна бізнесмена Аркадія Ротенберга.

До речі, відзначає видання, раніше компанія «Н-транс» називалася «Северстальтранс», а її заступником директора до 2004 року працював нинішній міністр транспорту Ігор Левітін.

«Газета.Ru»