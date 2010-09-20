Тайфун «Фанапі» на Тайвані травмував 100 людей
11:48, 20 вересня 2010Світ
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Вже ослаб до тропічного шторму
Тайфун «Фанапі», що досяг східного узбережжя Тайваню, завдав менш значні пошкодження міській інфраструктурі, ніж побоювалася місцева влада напередодні. Водночас у результаті удару стихії травми різного ступеня тяжкості отримали близько 100 осіб, передає Reuters.
Зараз тайфун, швидкість вітру якого досягає 162 км/год, рухається у напрямку до Китаю і вже ослаб до тропічного шторму, досягне узбережжя Китаю протягом дня, повідомляють метеорологи.
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