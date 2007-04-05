Російські ЗМІ тиражують чутки: Ющенко може ввести надзвичайний стан

Політичне протистояння в Україні близьке до критичної крапки. Києвом розходяться наполегливі чутки, що у четвер президент України Віктор Ющенко може видати укази про введення в країні надзвичайного стану і відставку уряду, повідомляє newsru. Сьогодні ж Ющенко проведе позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

З регіонів до столиці завозиться підкріплення для прихильників парламентсько-урядової коаліції, що підтримує прем`єр-міністра країни Віктора Януковича. За даними МВС, у Києві їх вже налічується близько 20 тисяч. Лідери опозиції стримують своїх прихильників і не рекомендують проводити масових акцій.

Верховна Рада планує заслухати сьогодні звіти голів силових відомств про їхню діяльність із забезпечення безпеки і громадського спокою. В той же час Секретаріат Президента вже не визнає парламент чинним у зв`язку указом Віктора Ющенка про його розпуск. Тому навряд чи в залі засідань з`являться міністр оборони і керівник Служби безпеки України, які входять до уряду за квотою президента, передає ІТАР-ТАРС.

Сьогодні ж о 12:00 за московським часом має відбутися позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України під головуванням президента Ющенка. Таку інформацію в інтерв`ю журналістам обнародувала у середу керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса Мудрак. При цьому тему засідання СНБО вона не уточнювала.