Бориса Березовського затримали у Бразилії

У міжнародному аеропорту Кумбіка в Сан-Паулу був затриманий відомий підприємець Борис Березовській, який протягом восьми годин давав свідчення генеральному прокурору Бразилії Силвіу Луісу Мартінсу і Родрігу ді Грандіс.

Як повідомляє радіостанція "Маяк", Б.Березовський був знятий з рейса і на основі присуду запрошений для надання свідчень як персона, що представляє інтерес для слідчих органів Бразилії.

Допит Б.Березовського продовжувався близько восьми годин, і після його закінчення він був відпущений. На допиті були присутні перекладач і адвокат бізнесмена. В даний час Б.Березовський знаходиться в аеропорту, звідки має намір вилетіти до Лондона.

Як пояснили в поліції, Б.Березовського викликали на допит через його можливу причетність до компанії Media Sports Investments (MSI) - генерального спонсора футбольного клубу "Корінтіанс". Передбачається, що Б.Березовський керує компанією через свою довірену особу - іранця Киа Жоорабчяна. Як вважають в бразильській поліції, компанія MSI причетна до відмивання грошей в Бразилії через футбольні клуби. Бразильські органи по боротьбі з фінансовими порушеннями розслідують підозри у відмиванні грошей через MSI з 2005р.

РБК