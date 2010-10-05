Росія боротиметься за Арктику, до якої придивляється Китай

Росія має намір боротися за Арктику, до якої придивляється навіть Китай. Як повідомив РосБізнесКонсалтингу головнокомандуючий Військово-морським флотом РФ Володимир Висоцький, необхідно відстоювати інтереси Росії, розуміючи, що до Арктики, як і до Антарктики, охочих потрапити, саме з економічної точки зору, багато.

"Ми вже спостерігаємо проникнення ряду держав, які не входять до Арктичної ради, але дуже інтенсивно, всілякими шляхами позиціонують свої інтереси. Зокрема, Китай вже уклав договори з Норвегією щодо освоєння арктичної зони. Ми розуміємо економіку й інфраструктуру, яка існує нині в Китаї, - він стає серйозним компаньйоном як з позитивної, так і з проблемної позиції", - сказав В.Висоцький.

Тому, за словами головкома, Росії треба вибудовувати розумну позицію, при цьому "не здаючи ні п`яді своїх інтересів".

"В Арктиці поки немає сталих відносин, явних супротивників і явних союзників. Але я вважаю, що найбільш проблематичними відносини можуть бути з тими державами, які не є традиційними учасниками Арктичного союзу", - сказав В.Висоцький.

Він додав, що сукупність всіх державних інтересів повинна інтегруватися під керівництвом серйозної організації. Також, за словами В.Висоцького, в цьому регіоні необхідний інтенсивний розвиток супутникових технологій, зокрема супутникової системи ГЛОНАСС, яка наразі там не працює. Головком наголосив, що до 2012 року потрібно виконати заявку і забезпечити приріст шельфу за рахунок обґрунтування російської позиції.