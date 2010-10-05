Отруйні відходи затопили два міста в Угорщині

На угорському заводі з виробництва глинозему сталася аварія, в результаті якої отруйні відходи затопили декілька населених пунктів. Як повідомляє Associated Press з посиланням на дані служб порятунку, двоє людей загинули, ще сім осіб числяться зниклими без вісті.

Близько 120 людей звернулися по медичну допомогу. Більшість потерпілих отримали опіки шкіри й очей.

Завод, на якому сталася аварія, розташований у місті Айка за 160 кілометрів на північний захід від Будапешта. В результаті вибуху резервуару з червоним шламом звідти витекло приблизно 600-700 тисяч кубометрів цієї речовини. Відходи затопили два містечка поряд з Айкою, місцями рівень речовини на вулицях досягає двох метрів.

У регіоні йде евакуація жителів. На допомогу рятувальникам направлені військовослужбовці і два вертольоти. Розслідуванням причин аварії зайнялася поліція.

Червоний шлам - це нерозчинний осад, що утворюється при виробництві глинозему. Він містить луг і важкі метали і є загрозою для навколишнього середовища і людського організму.

Лента.ру