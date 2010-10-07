Грузія не підтримає заявку Росії на членство в СОТ

Прем`єр-міністр Грузії Ніколоз Гілаурі заявив в інтерв’ю Associated Press, що Тбілісі не підтримає заявку Росії на членство у Світовій організації торгівлі (СОТ).

За словами грузинського прем`єра, який перебуває у Вашингтоні, де з 5 по 10 жовтня проходить щорічна підсумкова зустріч з Хартії грузино-американської стратегічної співпраці, Тбілісі лише вимагає від Росії дотримання норм СОТ перед тим, як вона зможе стати членом цієї організації.

"Ми за те, щоб Росія приєдналася до СОТ за правилами самої СОТ, згідно з якими на кордоні будь-яких двох держав повинні функціонувати контрольно-пропускні пункти, що представляють обидві країни", - заявив Гілаурі.

У вівторок, 5 жовтня, влада Грузії також заявила, що не підтримає вступ Росії до СОТ. Двосторонні переговори Росії з Грузією щодо приєднання до СОТ були завершені в 2004 році, але потім Грузія відкликала свій підпис.

"Грузія не підтримає вступ Росії до СОТ, поки Росія не виконає умови грузинської сторони, серед яких тема митних пропускних пунктів і весь спектр питань, які є в грузино-російських відносинах", - заявила прес-секретар президента Грузії Манана Манджгаладзе.

Грузія вимагає здійснення спільного з російськими структурами контролю на КПП на річці Псоу в Абхазії та біля Рокського тунеля в Південній Осетії, а також допуску грузинської продукції на російський ринок, уточнює РІА "Новости".

Росія намагається стати членом СОТ з 1993 року. Будь-яка держава - член СОТ може заблокувати процес включення в її лави нового кандидата.