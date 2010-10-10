Зламався літак першої леді Польщі, яка поверталася з Смоленська

Один з літаків, на якому мали повертатися до Польщі родичі загиблих у результаті авіакатастрофи під Смоленськом 10 квітня, не може вилетіти з Вітебська до Варшави, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на польські ЗМІ.

У авіалайнера Boeing-737, на якому мала летіти також перша леді Польщі Ганна Коморовська, виникли проблеми з одним з двигунів.

Коморовська вирішила поки що залишитись у Вітебську.

Повідомляється, що на другому літаку – марки Embrear – з Вітебська до Польщі вилетіли ті, хто не живе в польській столиці.

Коморовська і решта учасників паломництва до місця аварії під Смоленськом чекають літак, який за ними мають вислати з Варшави.

У неділю в смоленському аеропорту відбулася траурна церемонія по жертвах авіакатастрофи, в результаті якої півроку тому загинули 96 осіб, зокрема колишній президент Польщі Лех Качинський.

На ній були присутні рідні загиблих та дружини президентів Росії і Польщі.