Зламався літак першої леді Польщі, яка поверталася з Смоленська
Ганна Коморовська залишиться у Вітебську
Один з літаків, на якому мали повертатися до Польщі родичі загиблих у результаті авіакатастрофи під Смоленськом 10 квітня, не може вилетіти з Вітебська до Варшави, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на польські ЗМІ.
У авіалайнера Boeing-737, на якому мала летіти також перша леді Польщі Ганна Коморовська, виникли проблеми з одним з двигунів.
Коморовська вирішила поки що залишитись у Вітебську.
Повідомляється, що на другому літаку – марки Embrear – з Вітебська до Польщі вилетіли ті, хто не живе в польській столиці.
Коморовська і решта учасників паломництва до місця аварії під Смоленськом чекають літак, який за ними мають вислати з Варшави.
У неділю в смоленському аеропорту відбулася траурна церемонія по жертвах авіакатастрофи, в результаті якої півроку тому загинули 96 осіб, зокрема колишній президент Польщі Лех Качинський.
На ній були присутні рідні загиблих та дружини президентів Росії і Польщі.