Китаянки домінують у списку найбагатших жінок світу

Більше половини найбагатших жінок світу, які самостійно заробили свої капітали, – китаянки, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на щорічну доповідь Hurun Rich List 2010.

Очолює список головних мільярдерш планети голова паперопереробного концерну Nine Dragons Paper 53-річна Чжан Інь, чиє багатство оцінюється в 5,6 млрд доларів.

На другому місці 46-річна У Яцзюнь з Longfor Property, яка заробила 4,1 млрд доларів.

Третьою в списку найбагатших жінок світу йде 69-річна Чень Ліхуа з гонконзького конгломерату Fuhua International, її статок - 4 млрд доларів.

Загалом, за даними звіту Hurun Rich, до топ-20 увійшли 11 китаянок.

Крім того, в списку фігурують імена співзасновниці компанії Zara - іспанки Розалії Мера, Доріс Фішер з Gap і американської телеведучої Опри Уїнфрі.