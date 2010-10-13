Польша таємно передала Росії 450 кг збройового урану

За даними посольства США в Польщі, більше 450 кг збагаченого урану повернені з цієї країни до Росії. Ядерне паливо було на польській території з часів холодної війни. Його переправили до РФ з метою виключити ризик використання речовини міжнародними терористами, передає Associated Press.

Ядерне паливо переправлялося до Росії серією з п`яти відправок протягом 12 місяців. Операція з передачі Варшавою Москві урану була суворо засекречена.

Як зазначається в повідомленні американського дипломатичного представництва в Польщі, урану, який був відправлений до Росії, вистачило б для виробництва 18 ядерних бомб.