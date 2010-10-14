Три фрегати для ЧФ будуть збудовані до кінця 2014 р.

Об`єднана промислова корпорація програла тендер ВМФ Росії на спорудження трьох фрегатів, пише газета "РБК daily". За підсумками конкурсу контракт на будівництво кораблів буде підписаний з одним із підприємств Об`єднаної суднобудівної корпорації (ОСК). Кораблі створюватимуться для Чорноморського флоту Росії на потужностях прибалтійського заводу "Янтар". ОПК планувала будувати фрегати на потужностях Балтійського заводу і "Північної верфі".

Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на керівника прес-служби "Янтаря", три фрегати для Чорноморського флоту Росії будуть збудовані до кінця 2014 року. Контракт із заводом на будівництво кораблів буде підписаний в найближчі кілька днів. За умовами тендеру, "Янтар" повинен буде збудувати фрегати проекту 11356. При цьому складання кораблів вестиметься одночасно з будівництвом таких же фрегатів для ВМС Індії за контрактом 2007 року.

У вересні 2010 року головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Володимир Висоцький заявив, що Чорноморський флот щороку одержуватиме один-два фрегати проекту 11356, починаючи з 2013 року. При цьому в 2015 році до складу флоту входитимуть вже не менші п`яти таких кораблів, нагадує Лента.ру.

Фрегати проекту 11356 мають водотоннажністю в чотири тисячі тонн. Довжина корпусу фрегата - 124,8 метра, дальність ходу - 4,5 тисячі миль, а максимальна швидкість - 30 вузлів. Кораблі озброєні артилерійською установкою А-190Е калібру 100 міліметрів, зенітним ракетним комплексом "Штиль-1", зенітним ракетно-артилерійським комплексом "Каштан", вісьмома ПЗРК "Голка" і двома двотрубними торпедними апаратами калібру 533 міліметри. До авіагрупи фрегатів можуть входити вертольоти Ка-28 або Ка-31.