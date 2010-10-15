Медведєв обрав нового мера Москви
Голосування - формальне питання
Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що вже обрав кандидата на пост мера Москви.
Із запропонованого партією "Єдина Росія" списку претендентів на керівництво столичною мерією Медведєв зупинив свій вибір на віце-прем`єрові, главі апарату уряду РФ Сергії Собянині.
Багато експертів вважали, що президент РФ зупинить свій вибір саме на ньому. Вранці 15 жовтня ряд ЗМІ передчасно поширили цю інформацію: через помилку одного із працівників телеканалу "Вести" текст заготовленого повідомлення про Собяніна був завчасно оприлбднений на сайті vesti.ru і зачитаний в ранковому випуску новин. Новину довелося спростувати, але надвечір вона знову стала актуальною.
Фракція "Єдиної Росії" в міській думі проголосує затвердження Сергія Собяніна на посаду мера Москви. Про це заявив віце-спікер міськдуми і керівник фракції єдиноросів Андрій Метельський. Оскільки єдинороси мають в столичному парламенті більшість - 32 з 35 місць, то заява Метельського фактично гарантує Собяніну клопоти мера столиці.