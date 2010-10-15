НАТО не бачить загрози в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні член Групи експертів зі створення нової стратегічної концепції НАТО Ханс-Фрідріх фон ПЛОТЦ.

«Ми не бачимо Росію, як загрозу, а як стабільного партнера в глобальній європейській системі безпеки і як потенційного союзника», - сказав він.

«Нам потрібна євроатлантична співпраця в галузі безпеки і співпраця з Росією. Це запрошення, і я думаю, що до нього треба ставитися серйозно», - додав експерт.

Він також відзначив необхідність створення довіри між Росією і НАТО, зокрема шляхом спільної участі у створенні системи протиракетної оборони.

Х.-Ф. фон ПЛОТЦ також зазначив, що НАТО і Росія могли б співпрацювати в питаннях боротьби з тероризмом, піратством, проводити спільні антитерористичні навчання, а також співпрацювати в інших темах.

Як повідомляв УНІАН, планується, що нова стратегічна концепція НАТО буде затверджена 19-20 листопада на саміті НАТО в Лісабоні.