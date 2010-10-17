Молдова досягла величезного прогресу у відносинах з ЄС

Молдова досягла в 2010 р. вражаючого, величезного прогресу у відносинах з Європейським союзом. Таку заяву зробив в Кишиневі директор з питань Східної Європи, Південного Кавказа і Центральної Азії Європейської комісії Гуннар Віганд після завершення четвертого раунду переговорів за угодою про асоціацію Молдова - Євросоюз. Він наголосив, що більшість розділів угоди вже опрацьовані, а 13 січня 2011 р. в Брюсселі пройде п`ятий раунд переговорів, де будуть обговорені решта пунктів. У наступні тижні ЄС дасть Молдові ряд рекомендацій, щодо переговорів про зону вільної торгівлі.

Г.Віганд зазначив, що представники Брюсселя і Кишинева впевнено ведуть дискусії з питання лібералізації віз для молдавських громадян, і цей процес буде для Молдови коротшим, ніж для інших країн.

Представник Єврокомісії заявив також, що ЄС сприятиме врегулюванню придністровського конфлікту. Він вітав той факт, що Молдова ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, і стала 114-ою державою - членом Міжнародного кримінального суду. Г.Віганд зазначив, що це свідчить про величезний крок у процесі співпраці з ЄС.

Молдова і Європейський союз, нагадує РосБізнесКонсалтинг, почали переговори про підписання угоди про асоціацію з ЄС в січні 2010 р., а 15 червня 2010 р. - переговори про лібералізацію візового режиму, кінцевою метою яких є надання громадянам Молдови безвізового режиму поїздок в ЄС.