Dolce&Gabbana звинувачують в ухиленні від сплати податків
04:05, 17 жовтня 2010Світ
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У справі проходять самі засновники марки
За версією слідства, керівництво одного з найвідоміших будинків моди у світі займалося масштабним спотворенням фінансової звітності і фальсифікацією податкових документів, внаслідок чого в італійську скарбницю недоплачено близько мільярда євро.
У цій справі проходять засновники знаменитої марки, італійські модельєри Доменіко Дольче і Стефано Габбана, а також ще п`ять представників цієї групи.
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