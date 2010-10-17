Dolce&Gabbana звинувачують в ухиленні від сплати податків

За версією слідства, керівництво одного з найвідоміших будинків моди у світі займалося масштабним спотворенням фінансової звітності і фальсифікацією податкових документів, внаслідок чого в італійську скарбницю недоплачено близько мільярда євро.

У цій справі проходять засновники знаменитої марки, італійські модельєри Доменіко Дольче і Стефано Габбана, а також ще п`ять представників цієї групи.

Эхо Москвы