Отрута з Угорщини може доплисти до України вже післязавтра

За розрахунками Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, пляма забруднюючих речовин, яка утворилася внаслідок катастрофи на алюмінієвому комбінаті в Угорщині, може досягти української території орієнтовно 20 – 21 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

За данними прес-служби, Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря продовжує щоденний відбір проб води у р.Дунай біля Рені та Ізмаїла (дельта Дунаю).

За результатами моніторингу 11-17 жовтня, вміст забруднюючих речовин у воді не перевищує гранично допустимі концентрації, показники PH, вмісту заліза та загальної мінералізації знаходяться на рівні фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії 4 жовтня на глиноземному заводі у місті Айка (Угорщина) стався витік токсичних відходів алюмінієвого виробництва - «червоного шламу», що складається переважно з оксидів заліза, оксидів алюмінію, важких металів.

Аварія призвела до забруднення токсичними речовинами басейну річки Марцаль, що впадає у річку Раба, яка є притокою Дунаю.