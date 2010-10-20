Саркозі відправив поліцію на штурм французьких нафтобаз

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ наказав підрозділам МВС узяти під контроль сховища пального в країні, повідомляє Лента.руз посиланням Agence France-Presse.

Глава держави вимагає, щоб правоохоронні органи у найкоротші терміни забезпечили вільний доступ до всіх нафтобаз, щоб стабілізувати ситуацію з постачанням країни пальним.

За день до цього провести подібну операцію вдалося на трьох сховищах у західній Франції. Поліція без особливих проблем розчистила під`їзди до підприємств, перекриті протестувальниками проти підвищення пенсійного віку.

Раніше повідомлялося, що через маніфестації, що тривають у Франції вже декілька тижнів, у країні порушилися поставки пального. На заправках зник бензин, а в аеропортах відчувається брак авіаційного гасу.

В уряді країни в зв`язку з цим було сформовано спеціальний антикризовий штаб, покликаний справиться з ситуацією, що склалася.

Тим часом профспілки пообіцяли продовжити протести проти підвищення пенсійного віку й вивести на вулиці французьких міст до чотирьох мільйонів осіб.

У деяких районах країни маніфестації переросли в масові безлади, внаслідок чого поліція була змушена застосувати силу. За останні дні в ході вуличних зіткнень було затримано понад 1600 осіб.