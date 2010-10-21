Великобританія виведе війська з ФРН

У зв`язку з наміченим скороченням витрат на оборону, Великобританія має намір прискорити виведення своїх військ з території Німеччини, повідомляє Deutsche Welle.

Відповідно до оновленої Стратегії національної безпеки, оприлюдненої 19 жовтня, Лондон має намір вивести всіх своїх військовослужбовців з Німеччини до 2020 року; при цьому половина контингенту залишить країну до 2015 року. Раніше планувалося, що британські солдати підуть з ФРН до 2035 року.

Нині в Німеччині 20200 британських солдатів дислоковані в 12 гарнізонах на території федеральних земель Нижня Саксонія і Північний Рейн - Вестфалія, уточнює Лента.ру.

Земельні й муніципальні структури влади, як зазначає телерадіостанція NDR, вже висловили жаль щодо очікуваного виведення військ. Разом з британськими військовослужбовцями ФРН залишать члени їх сімей. Все це очікувано призведе до погіршення економічної ситуації. Втрати тільки у сфері роздрібної торгівлі оцінюються в мільйони євро.