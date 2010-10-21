Білорусь з робочим візитом відвідала президент Литви Даля Грибаускайте, передає з Мінська кореспондент Радіо Свобода.

"Білорусь прагне того, щоб після виборів ніхто пальцем на нас не показував. Діючому президентові це абсолютно не потрібно", - заявив Олександр Лукашенко на прес-конференції за підсумками переговорів.

Як повідомила Грибаускайте, під час переговорів Лукашенко пообіцяв їй, що будуть зареєстровані всі кандидати і що на виборах 19 грудня будуть присутні спостерігачі. "Ми сподіваємося, що після виборів Білорусь стане відкритішою і захищатиме права людини. Литва, як і весь Євросоюз, з надією дивиться на Білорусь і нові вибори. Європа готова визнати відкритість виборів, якщо ви зможете це продемонструвати", - сказала президент Литви.

За словами білоруського президента, обговорювалася можливість участі Литви в будівництві Білоруської АЕС. "Давайте визначимо вартість і будуватимемо разом", - заявив Лукашенко. Нагадаємо, до цього білоруська влада неодноразово заявляла, що АЕС будуватимуть російські компанії за участю російського капіталу.

Кажучи про відносини з Москвою, Лукашенко заявив: "Росія повинна розуміти, що Білорусія є незалежною державою, і будувати відносини виходячи з цього". Водночас білоруський президент висловив упевненість, що білорусько-російські відносини з часом нормалізуються. "Усе мине", - філософськи зауважив Лукашенко.