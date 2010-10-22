Врятовані чилійські шахтарі подають до суду

У Чилі більшість гірників, врятованих 13 жовтня після двох з половиною місяців перебування під землею, подають до суду на власника шахти, повідомляє Радіо Свобода. Як повідомив адвокат шахтарів, вони мають намір через суд встановити, хто конкретно і якою мірою несе відповідальність за те, що сталося з ними.

Один з позивачів заявив, що за три години до обвалу 5 серпня гірники повідомили оператора шахти про незвично сильний скрегіт скельних пластів і попросили підняти їх на поверхню, але їм було відмовлено.