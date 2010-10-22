На Гаїті спалахнула епідемія холери - 135 людей померли
08:59, 22 жовтня 2010Світ
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Ще півтори тисячі інфіковані
На півночі Гаїті через епідемію холери, що спалахнула останніми днями, загинули 135 осіб, ще півтори тисячі інфіковані вірусом.
Як повідомляє радіо «Свобода», за даними агентства France Presse, лікарні в районах, яких зачепила епідемія, переповнені.
У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі поки немає зареєстрованих випадків захворювання, проте влада побоюється, що інфекція розповсюдиться на наметові містечка у місті. Багато жителів Гаїті змушені проживати в них у тяжких умовах після сильного землетрусу в січні цього року. Тоді загинули близько 230 тисяч осіб, ще майже півтора мільйони лишилися без притулку.
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