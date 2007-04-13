Президент Таджикистану змінив прізвище

Президент Таджикистану Емомалі РАХМОНОВ офіційно змінив прізвище на РАХМОН.

Про це повідомили сьогодні ИТАР-ТАСС у МЗС Таджикистану, зазначивши, що "відповідну ноту направлено до зовнішньополітичних відомств держав, із якими країна підтримує дипломатичні відносини".

У таджицькому МЗС нагадали, що рішення внести зміну в своє прізвище згідно з ісламськими й національними традиціями глава таджицької держави оприлюднив наприкінці березня на зустрічі з інтелігенцією країни. "Я хотів би носити прізвище по імені свого батька Рахмона за законами своїх предків, згідно з нашими традиціями", - пояснив президент. Він також закликав співвітчизників "повернутися до свого коріння й повернути персидські написання своїх прізвищ" (у цій середньоазіатській державі дотепер був прийнятий слов`янський правопис прізвищ із закінченням на -ов, -єв, -ін). Після бурхливих дебатів у ЗМІ, прес-служба президента заявила, що "звернення таджицького керівника до нації про відмову від слов`янських закінчень у прізвищах має рекомендаційний, а не обов`язковий характер".