Індія оголосили слонів національним надбанням

Уряд Індії оголосив слонів національним надбанням, повідомляє Бі-бі-сі. Цей крок, як очікується, повинен сприяти кращому захисту цих тварин.

У Індії на волі живуть більше 26 тисяч слонів, проте ареал їх проживання швидко звужується разом з вирубкою лісів.

Визнання слонів національним надбанням також наголошує особливе місце, яке вони займають в культурі країни.