Індія оголосили слонів національним надбанням
02:35, 24 жовтня 2010Світ
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Ареал їх проживання швидко звужується
Уряд Індії оголосив слонів національним надбанням, повідомляє Бі-бі-сі. Цей крок, як очікується, повинен сприяти кращому захисту цих тварин.
У Індії на волі живуть більше 26 тисяч слонів, проте ареал їх проживання швидко звужується разом з вирубкою лісів.
Визнання слонів національним надбанням також наголошує особливе місце, яке вони займають в культурі країни.
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