Придністров'я в однобічному порядку розмітить кордон з Україною

Придністров`я в однобічному порядку проведе демаркацію свого державного кордону з Україною і Молдовою. Про таку заяву заступника міністра держбезпеки Придністров`я Валерія Гебоса у виступі по місцевому телебаченню повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Він зазначив, що раніше Україна також заявила про проведення в однобічному порядку демаркації свого кордону з Придністров`ям, що передбачає встановлення прикордонних знаків, і, відповідно, прикордонних стовпів.

В.Гебос повідомив, що демаркаційні роботи вже ведуться. Одна група експертів проводить роботу з позначення лінії державного кордону на місцевості, поки що попередньо. Друга звіряє дані аерофотознімків з нинішніми картами.

Стовпи встановлюватимуть уздовж всієї лінії кордону між Придністров`ям і Україною за винятком 10 спірних ділянок.