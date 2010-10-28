Польща посилить відповідальність тих, хто бере на роботу українців

Польська влада планує посилити відповідальність роботодавців, які беруть на роботу іноземців за спрощеною системою працевлаштування, за якою найчастіше у Польщі працюють громадяни України.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник директора Департаменту праці Міністерства праці та соціальної політики Матеуш ГАЧИНСЬКИЙ.

За його словами, відповідні зміни планується включити в розпорядження міністерства, яке регулюватиме працевлаштування за цією системою з 2011 року.

„Вони (зміни) не будуть стосуватися працівників, а будуть накладати додаткові обов’язки на працедавців”, - cказав він, зауваживши, водночас, що вони не будуть надто важкими.

Співрозмовник агентства відзначив, що міністерство, зокрема, пропонує дозволити оформляти заявки на працевлаштування іноземців за спрощеною системою лише тим працедавцям, котрі не мають заборгованості перед польським бюджетом.

За його словами, остаточна редакція розпорядження, яке зараз ще проходить консультації, буде оприлюднена, швидше за все, у листопаді.

„Нам важливо, аби працедавець, який бере на роботу іноземного працівника, усвідомлював, які обов’язки з цього випливають”, - наголосив він.

М.ГАЧИНСЬКИЙ також підтвердив, що запроваджена у 2007 році польською владою у формі експерименту спрощена система працевлаштування громадян держав-безпосередніх сусідів з наступного року буде діяти без часових обмежень (останнє розпорядження передбачало, що система буде чинна до 2011 року - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, за даними українських дипломатів у Польщі, 70% скарг українців у консульства пов’язані з невиплатою зарплат польськими працедавцями, котрі оформлюють для українців заявку на працевлаштування, на підставі якої ті отримають візи, але не підписують контракт.

За даними експертів, працедавці нерідко відмовляються від укладення договору, аби не оплачувати внески в фонди медичного та соціального страхування, а також для того, аби зекономити на податках.

Водночас без контракту українці позбавлені соціального та медичного захисту й не мають жодних шансів добитися виплати зарплат у недобросовісного працедавця.

Довідка УНІАН. Більше 90% заявок на працевлаштування за спрощеною системою польські працедавці оформляють на громадян України, які з початку дії експерименту 20 липня 2007 року до 2010 року отримали понад 320 тис. заявок на роботу.