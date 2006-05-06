Пішов у відставку директор ЦРУ

19:11, 06 травня 2006
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Президент США подякував П.Госсу за роботу

Президент США Джордж БУШ оголосив про відставку директора ЦРУ Портера ГОССА.

Як повідомляє РІА «Новости», Президент США подякував П.ГОССУ за роботу і відзначив, що він "допоміг зробити нашу країну безпечнішими місцем".

"Перебування Портера в ЦРУ було перехідним періодом", - наголосив Дж.БУШ. Він додав, що на посту глави спецслужби П.ГОСС "допоміг цьому управлінню інтегруватися в розвідувальне співтовариство, а це було важкою справою".

"У нього був п`ятирічний план щодо збільшення кількості аналітиків і оперативних працівників", - сказав Президент США, додавши, що цей план "допоможе нам перемогти у війні з терором".

Дж.БУШ не назвав того, хто займе місце П.ГОССА. У свою чергу, П.ГОСС в бесіді з Президентом зазначив: "Хотів би доповісти, що агентство (ЦРУ) на рівному кілі і пливе добре".

Як відомо, починаючи з осені минулого року в західній пресі з`явився ряд публікацій про нібито існування таємних в`язниць ЦРУ для підозрюваних у тероризмі і про те, що нібито ці в`язниці були на території європейських країн. ПАРЄ і Європарламент проводять незалежні розслідування щодо цього.

Водночас, в кулуарах адміністрації США впродовж декількох місяців циркулювали чутки про натягнуті взаємостосунки між директором ЦРУ і цілим рядом керівників середньої ланки цього відомства, багато хто з яких почав залишати свої посади, не погоджуючись зі стилем керівництва і планами реорганізації, з якими у вересні 2004 року П.ГОСС прийшов у ЦРУ з Конгресу США, привівши з собою ряд своїх помічників.

 

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