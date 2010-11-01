Кількість загиблих у результаті аварії судна в Індії досягла 29

Число жертв суботньої аварії судна в гирлі річки Муріганга на сході Індії досягло 29 осіб, повідомив РІА “Новости” представник місцевої адміністрації. "Рятувальна операція триває. Тільки що доповіли про виявлення ще двох тіл. Таким чином, число жертв на даний момент - 29 осіб", - сказав телефоном з місця події заступник глави адміністрації округу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Невелике рибальське судно перевозило близько 200 прочан-мусульман. У районі впадання Муріганги в Бенгальську затоку сильно перевантажена шхуна перевернулася і потонула. "Врятовано 52 особи, число зниклих безвісти становить від 100 до 200 осіб", - сказав співбесідник агентства. За його словами, невідомо, скільки осіб подорожували на судні. Його пасажири проживають в п`яти селах на півдні штату. Місцева адміністрація відправила туди групу урядовців, які ходять по будинках, намагаючись з’ясувати імена людей, які перебували на шхуні, і підрахувати їх кількість.

Це друга за два з половиною місяці велика катастрофа судна з людськими жертвами у цьому районі. У середині вересня в гирлі Муріганги потонули більш як 10 туристів-прочан, які прямували до знаменитого туристичного центру на острові Сагар.