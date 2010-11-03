Міністр оборони запросив до Україні грузинських фахівців

Міністри оборони України і Грузії Михайло ЄЖЕЛЬ і Бачан АХАЛАЯ обговорили у Тбілісі широкий спектр питань розвитку двостороннього співробітництва в оборонній сфері.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, за словам М.ЄЖЕЛЯ, “ми обговорили ті питання, які представляють взаємний інтерес. Це питання, пов’язані з реформуванням збройних сил обох країн та їхньою оптимізацією, питання участі у спільних військових навчаннях та багато іншого”.

У ході переговорів керівники оборонних відомств України і Грузії досягнули домовленостей щодо продовження навчання військовослужбовців Збройних сил України на базі спеціалізованого навчального центру Збройних сил Грузії. У свою чергу грузинська сторона висловила зацікавленість у вивченні багаторічного досвіду миротворчої діяльності Збройних сил України.

М.ЄЖЕЛЬ запросив грузинських фахівців відвідати Україну і ознайомитися з виробничими потужностями і можливостями ремонтних підприємств Міністерства оборони України.

“Україна завжди була і залишиться важливим партнером для Грузії”, - підкреслив Б.АХАЛАЯ.

За підсумками переговорів керівники департаментів міжнародного співробітництва військових відомств обох країн підписали План співробітництва між міністерствами оборони України і Грузії на 2011 рік.