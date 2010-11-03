Прем'єр Македонії сподівається, що Україна відмінить візи
23:48, 03 листопада 2010Світ
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Хоча б на літо
Прем`єр-міністр Македонії Нікола ГРУЄВСЬКІ сподівається, що Україна на літній період відмінить візи для громадян Македонії.
Як передає кореспондент УНІАН, таке сподівання він висловив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.
Він зазначив, що такий крок з боку України буде відповіддю на адресу Македонії і дасть змогу збільшити кількість македонських туристів в Україні.
«Для збільшення туристів Республіка Македонія цього року відмінила використання віз на літній період. Сподіваємося, що з вашого боку буде такий же у хід у відповідь», - сказав М.ГРУЄВСЬКІ.
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