Прем'єр Македонії сподівається, що Україна відмінить візи

23:48, 03 листопада 2010
Світ
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Хоча б на літо

Прем`єр-міністр Македонії Нікола ГРУЄВСЬКІ сподівається, що Україна на літній період відмінить візи для громадян Македонії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке сподівання він висловив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Він зазначив, що такий крок з боку України буде відповіддю на адресу Македонії і дасть змогу збільшити кількість македонських туристів в Україні.

«Для збільшення туристів Республіка Македонія цього року відмінила використання віз на літній період. Сподіваємося, що з вашого боку буде такий же у хід у відповідь», - сказав М.ГРУЄВСЬКІ.

 

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