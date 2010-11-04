Генсек НАТО: ефективна оборона може починатися поза нашими кордонами

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не виключає проведення військових операцій за межами кордонів країн-членів Альянсу.

Про це А.РАСМУССЕН заявив в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы», відповідаючи на запитання, чи зможе НАТО, згідно із Стратегічною концепцією, застосовувати військову силу за рамками євроатлантичної безпеки без участі Ради безпеки ООН.

«Що стосується операцій, які знаходяться за межами країн-учасниць НАТО, - це багато в чому залежатиме від ситуації... Основне завдання - це територіальна оборона членів Альянсу, проте потрібно розуміти, що в сьогоднішньому світі ефективна оборона наших територій і населення може починатися за межами наших кордонів. Афганістан - якраз приклад такого роду, коли ми намагаємося запобігти зробити Афганістан райським місцем для терористів, які звідти можуть нападати на європейські країни або Північну Америку», - сказав Генсек НАТО.

«Тому я не виключив би операцій за межами наших кордонів», - додав він.

А.РАСМУССЕН підкреслив, що НАТО діє і діятиме на основі статуту та принципів Організації Об`єднаних Націй. За його словами, Альянс зараз діє в Афганістані та Косово на основі мандата ООН.