Спецназ використав у Косові прострочені гумові кулі

Розганяючи демонстрації сепаратистського руху косовських албанців "Самовизначення" 10 лютого спецназівці румунського контингенту поліції ООН в Косово застосовували гумові кулі, термін придатності яких давно закінчився, заявив у середу ввечері в Приштине комісар поліції ООН в краю Річард Монк.

Комісар поліції уточнив, що румунські поліцейські використовували гумові кулі типу RB1 1991 року випуску, термін придатності яких - три роки.

"Виробники обмежують термін придатності гумових куль через те, що з часом гумова оболонка твердне, і ризики застосування таких боєприпасів істотно підвищуються", - пояснив Річард Монк.

Косовська і міжнародна поліція застосувала спеціальні засоби, щоб відвернути напад натовпу, що виступав проти пропозицій міжнародного посередника на переговорах щодо статусу Косова Марті Ахтісаарі, на будівлі місцевих місій ООН, ОБСЄ, Євросоюзу, а також урядових будинків. Поранення і отруєння сльозоточивим газом одержали 82 демонстранти, двоє з яких пізніше померли, а також вісім поліцейських.

Як заявив у вівторок в Приштині міжнародний прокурор Роберт Дін, в результаті проведеного внутрішнього розслідування з`ясувалося, що обидва косовських албанці, що померли в ніч з 10 на 11 лютого в приштинській лікарні, одержали смертельні поранення в результаті влучення в голову гумових куль, випущених саме румунськими спецназівцями.

23 лютого більше сімдесяти поліцейських з Румунії, що входили до складу поліцейських сил ООН в Косово, залишили територію краю і повернулися на батьківщину. Серед них і 11 чоловік, що були під слідством у справі про перевищення ними своїх повноважень при розгоні демонстрації.

Керівництво місії ООН в Косові висловило співчуття, що румунська влада не взяла до уваги прохання міжнародних представників в Косово залишити згаданих осіб в Пришиіні, щоб вони продовжили надання свідчень слідчим органам.

РІА "Новости"