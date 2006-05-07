Грузія почала консультації з Україною щодо виходу з СНД

Грузія почала консультації з Україною в питанні щодо виходу з СНД, заявив в неділю журналістам міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІЛІ.

"Ми вже почали консультації з Україною. Напередодні в Тбілісі приїжджала група, з якою ми обговорювали весь спектр наших відносин з СНД, і ті переваги, якщо вони є, для наших країн в перебуванні в цій організації", - цитує Г.БЕЖУАШВІЛІ РІА «Новости».

Керівник МЗС Грузії підкреслив, що "уряд країни вивчає також ті можливі наслідки, які витікатимуть за виходом з СНД".

В рамках двосторонніх консультацій Грузії з низкою країн СНД на випадок виходу із Співдружності буде укладено угоди з питань митних і прикордонних зв`язків, а також найважливіших соціально-політичних питань.

Тим часом, як повідомило РІА «Новости» джерело в уряді Російської Федерації, в уряді розробляється питання про ліквідацію преференцій для Грузії та України у разі їхнього виходу з СНД.