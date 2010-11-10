Обама: у відносинах Заходу з мусульманами зроблено прогрес

У подоланні нерозуміння і взаємної недовіри між мусульманами і США помітний прогрес, заявив американський президент Барак Обама, який перебуває з візитом в Індонезії.

За словами Обами, відношення західних країн до мусульман, в якому часто переважають страхи перед тероризмом, не повинне обмежуватися лише питаннями безпеки, повідомляє Бі-бі-сі.

Обама з 6 до 10 років жив в Індонезії, найбільш населеній мусульманами країні світу. Його сестра Мая (від другого шлюбу матері) - індонезійка за батьком, бізнесменом із сім`ї, що брала участь у війні за незалежність 1945-1949 рр.

Проте перед візитом президента Обами в Джакарті пройшли мітинги протесту, організовані місцевими ісламістами, повідомляє CNN. Як пояснив один з організаторів заходу, учасники мітингу не бачать особливої різниці між Обамою і Джорджем Бушем: "Вони обидва переслідують мусульман, у обох руки забруднені в крові".

Американська сторона обіцяє, що, крім офіційної програми, Обама виступить в середу в університеті "Індонезія" з адресованою всьому мусульманському світові програмною промовою, яка покликана стати розвитком тез, висловлених у червні минулого року в Каїрі. Тоді він заявив про необхідність відкрити нову сторінку у відносинах США й ісламського світу, покласти край "порочному колу" недовіри і розбіжностей між ними.

"Індонезія та ісламський світ чекають, що саме скаже Обама, - заявив професор університету Масваді Рауф. - В Каїрі Обама казав, що США хочуть "відкритися" перед ісламським світом. В університеті "Індонезія" ми чекаємо, які конкретні кроки він пообіцяє зробити в цьому напрямі", - цитує РІА "Новости".