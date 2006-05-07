На місці падіння літака в Чорному морі, можливо, знайдено ”чорні скриньки”

Пошукові судна знайшли в районі проведення пошукової операції на місці авіакатастрофи А-320 фрагмент корпусу літака, вірогідно, це обшивка фюзеляжу. При цьому фрагментів тіл пасажирів знайти не вдалося, повідомили РІА “Новости” в пошуковій службі.

Бортові самописці, очевидно, знаходяться на глибині меншій, ніж вважалося, кажуть учасники пошукової операції. За їхніми словами, знайдено кілька об`єктів, координати яких співпадають з джерелом звукового сигналу, зафіксованого французькими фахівцями і який може виходити від бортових самописців.

З’ясовано точну глибину - об`єкти знаходяться на схилі підводної скелі на глибині від 400 до 450 метрів. Раніше передбачалося, що глибина в цьому місці становить 680 метрів.

У понеділок за допомогою спеціальної підводної техніки передбачається одержати зображення цих об`єктів.

Бортові самописці таких літаків, як загиблий в Сочі А-320, можуть зберігатися протягом 30 днів на глибині до 6000 метрів, підтвердили сьогодні експерти з французького Бюро розслідування авіакатастроф. Як правило, протягом 30 днів встановлені на них радіомаяки продовжують працювати.

Один з самописців призначений для реєстрації параметрів упродовж всього польоту, інший - записує переговори в пілотській кабіні. Параметри польоту включають перш за все швидкість, висоту і курс польоту, а також роботу автопілота. Вони фіксуються щосекунди.

Загальна вага однієї "чорної скриньки" сягає 10 кілограмів, причому 7 з них припадає на своєрідний броньований саркофаг, де зберігається пам`ять. Самописець може витримати не тільки занурення на 6000 метрів упродовж місяця, але й температуру в 1100 градусів за Цельсієм протягом години і стиснення силою в 2,2 тонни.