У центрі Бішкека рорзігнали мітинг опозиції

Власті Киргизії завершили демонтаж наметового містечка, яке розбили прихильники опозиції на центральній площі Бішкека для проведення мітингу.

Вони вимагали відставки Президента і проведення конституційних реформ, передає ІТАР-ТАСС.

Мітинг продовжувався 9 днів. У ньому взяли участь близько 2 тисяч чоловік. Як повідомив глава МВС республіки Болотбек НОГОЙБАЄВ, мітингуючі самі спровокували зіткнення. Внаслідок поранення дістали двоє співробітників правоохоронних органів, а також 8-10 учасників маніфестацій. Четверо з них госпіталізовані із забоями головного мозку.

Центр столиці оточений. Підрозділи міліції і спецназу вестимуть цілодобове чергування.

Прем`єр-міністр Киргизії Алмазбек АТАМБАЄВ звинуватив в організації безпорядків лідерів опозиції.

Лідер Об`єднаного фронту "За гідне майбутнє Киргизстану" Фелікс КУЛОВ викликаний на допит у Держкомітет з національної безпеки у зв`язку з подіями в країні. Разом з тим, Ф.КУЛОВ заявив, що "вся відповідальність по розгону мітингу прихильників опозиції в БІШКЕКУ лежить на представниках влади".